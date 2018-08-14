Spartak Moskova 0-0 PAOK! PAOK play-off turunda – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    0-0 ! PAOK play-off turunda

    Spartak Moskova 0-0 PAOK! PAOK play-off turunda

    , 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı ve play-off turuna adını yazdırdı.

    Şampiyonlar Ligi'nde , iki maç sonunda 'yı elemeyi başardı. PAOK, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Spartak Moskova ile 0-0 berabere kaldı ve play-off turuna adını yazdırdı.
    1. 14.8.2018 22:46
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