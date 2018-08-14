İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen ekipler – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    İşte 'nde play-off turuna yükselen ekipler

    İşte <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/sampiyonlar_ligi?id=23900725-df76-4604-8a6d-605adaf70983" class="" rel="tag">Şampiyonlar Ligi</a>'nde play-off turuna yükselen ekipler

    3. ön eleme turunun rövanş maçları sona erdi.

    Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşları sonucu rakiplerini geçen , BATE, PAOK, AEK, , , Vidi, Salzburg, Ajax ve Kızılyıldız adlarını play-off turuna yazdırdı.

    'ya 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalan , 'nden elendi ve Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

    Turnuvanın 3. ön eleme turu rövanşında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    () - Slavia Prag (Çekya): 2-0 (1-1)

    BATE (Belarus) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1 (1-0)

    (Rusya) - PAOK (): 0-0 (2-3)

    AEK () - Celtic (İskoçya): 2-1 (1-1)

    (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 1-0 (2-0)

    - Benfica (Portekiz): 1-1 (0-1)

    Vidi () - Malmö (İsveç): 0-0 (1-1)

    Shkendija (Makedonya) - Salzburg (): 0-1 (0-3)

    Ajax () - Standard Liege (Belçika): 3-0 (2-2)

    Spartak Trnava (Slovakya) - Kızılyıldız (): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

    PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
    UEFA 'nde 3. ön eleme turunun tamamlanmasıyla play-off turu eşleşmeleri de belli oldu.

    Turnuvanın play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

    Kızılyıldız () - Salzburg ()

    BATE (Belarus) - PSV ()

    Young Boys (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

    Vidi () - AEK (Yunanistan)

    Benfica (Portekiz) - PAOK (Yunanistan)

    Ajax (Hollanda) - Dinamo Kiev ()

    1. 15.8.2018 00:43
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