İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen ekipler
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanş maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşları sonucu rakiplerini geçen Dinamo Kiev, BATE, PAOK, AEK, Dinamo Zagreb, Benfica, Vidi, Salzburg, Ajax ve Kızılyıldız adlarını play-off turuna yazdırdı.
Benfica'ya 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
Turnuvanın 3. ön eleme turu rövanşında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya): 2-0 (1-1)
BATE (Belarus) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1 (1-0)
Spartak Moskova (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 0-0 (2-3)
AEK (Yunanistan) - Celtic (İskoçya): 2-1 (1-1)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 1-0 (2-0)
Fenerbahçe - Benfica (Portekiz): 1-1 (0-1)
Vidi (Macaristan) - Malmö (İsveç): 0-0 (1-1)
Shkendija (Makedonya) - Salzburg (Avusturya): 0-1 (0-3)
Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 3-0 (2-2)
Spartak Trnava (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)
PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun tamamlanmasıyla play-off turu eşleşmeleri de belli oldu.
Turnuvanın play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Salzburg (Avusturya)
BATE (Belarus) - PSV (Hollanda)
Young Boys (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vidi (Macaristan) - AEK (Yunanistan)
Benfica (Portekiz) - PAOK (Yunanistan)
Ajax (Hollanda) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
- 15.8.2018 00:43
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen ekipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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