Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek temsil edecek takım olan Galatasaray'ın turnuvadaki torbası belli oldu. Sarı kırmızılıların Ajax ve Dinamo Kiev'in play-off turuna kalmasının ardından 4. torbada yer alması kesinleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki tek temsilcimiz Galatasaray'ın torbası kesinleşti. Sarı kırmızılılar Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak.
Ajax ve Dinamo Kiev'in play-off turuna kalmasının ardından Galatasaray'ın 4. torbada yer alması kesinlik kazandı.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;
1. TORBA
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Man City
Juventus
Lokomotiv Moskova
Barcelona
2. TORBA
Tottenham
Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
3. TORBA
Liverpool
Monaco
Roma
Schalke
CSKA Moskova
Lyon
4. Torba
Galatasaray
Valencia
Club Brugge
Hoffenheim
Inter
Viktoria Plzen
- 15.8.2018 00:04
- Güncelleme: 15.8.2018 01:22
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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