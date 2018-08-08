Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0 kaybedilen Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Turu geçmek için Kadıköy'de her şeyi yağacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, ilk yarıdaki baskıyı ikinci yarıda sürdüremediklerini belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:
"UMUTLARI RÖVANŞA TAŞIDIK"
Sonuç itibariyle yenilgi ama rövanş maçı için umutlarımızı taşıyabileceğimiz bir skor. İkinci maçta kendi sahada tıklım tıklım tribünde tur için umutlarımızı sürdürebileceğimiz bir skor.
"İKİNCİ YARIDA HÜCUM YAPAMADIK"
İlk yarıda topla daha iyi daha üretken bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda sadece defansta iyi oynadık ama hücumda gereksiz top kaybı yaptık. Rakip her geçen dakika kendini daha güçlü hissetti ve bizi kaleye ittiler bu anlardan birinde golü buldular.
"TEK DEVRE YETMEZ"
İlk yarıda Benfica'ya kendi sahalarında oynuyor olsalar baskı yapabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıda bunu yapacak gücümüz olmadı. İkinci yarıda da topu ayağınızda tutarak rakibi itebilirdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuç alabilmek için tek devre yetmez. Takımımızın gösterdiği efordan mutluluk duydum. Tüm gücümüzü elimizde ne var ne yoksa ikinci maçı kazanmak için sahaya koyacağız ve kazanmaya çalışacağız.
- 8.8.2018 00:17
- Güncelleme: 8.8.2018 01:59
-
Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
-
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
-
Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.