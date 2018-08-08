Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:



"UMUTLARI RÖVANŞA TAŞIDIK"

Sonuç itibariyle yenilgi ama rövanş maçı için umutlarımızı taşıyabileceğimiz bir skor. İkinci maçta kendi sahada tıklım tıklım tribünde tur için umutlarımızı sürdürebileceğimiz bir skor.

"İKİNCİ YARIDA HÜCUM YAPAMADIK"

İlk yarıda topla daha iyi daha üretken bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda sadece defansta iyi oynadık ama hücumda gereksiz top kaybı yaptık. Rakip her geçen dakika kendini daha güçlü hissetti ve bizi kaleye ittiler bu anlardan birinde golü buldular.



"TEK DEVRE YETMEZ"

İlk yarıda Benfica'ya kendi sahalarında oynuyor olsalar baskı yapabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıda bunu yapacak gücümüz olmadı. İkinci yarıda da topu ayağınızda tutarak rakibi itebilirdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuç alabilmek için tek devre yetmez. Takımımızın gösterdiği efordan mutluluk duydum. Tüm gücümüzü elimizde ne var ne yoksa ikinci maçı kazanmak için sahaya koyacağız ve kazanmaya çalışacağız.