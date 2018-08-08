PAOK, Spartak Moskova'yı 3-2 yendi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 'yı 3-2 yendi

    PAOK, Spartak Moskova'yı 3-2 yendi

    3. ön eleme turunun ilk ayağında temsilcisi , konuk ettiği 'nın takımını 3-2 yendi.

    Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, 3. ön eleme turunun ilk ayağında iki maç sona erdi.

    'nin 3. ön eleme turunda 'yı elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde, temsilcisi , ekibi 'yı konuk etti.

    Toumba Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Spartak Moskova, 7. dakikada Ivelin Popov, 17. dakikada 'in golleriyle 2-0 öne geçti. Önemli bir geri dönüşe imza atan PAOK, 29. dakikada penaltıdan Aleksandar Prijovic, 37. dakikada Dimitris Limnios ve 44. dakikada Dimitris Pelkas'ın ağları sarsmasıyla 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda Spartak Moskova, Quincy Promes'le bir penaltı atışından yararlanamazken, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan PAOK, rövanş öncesi avantaj sağladı.

    SALZBURG FARKLI KAZANDI
    Sona eren diğer karşılaşmada ise ekibi , kendi adını taşıyan statta Makedonya'nın Shkendija ekibini ağırladı.

    Salzburg, biri penaltıdan olmak üzere Munas Dabbur'un iki golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Salzburg, 81. dakikada penaltıdan Diadie Samassekou'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

    Salzburg'da Zlatko Junuzovic, 83'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    1. 8.8.2018 22:29
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