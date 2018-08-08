Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Deplasmandaki Benfica maçında forvette görev yapan Alper Potuk’un etkisiz ve verimsiz performansı sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı
BARİ ADAMIN ÖNÜNE GEÇME
"Valbuena vurdu, Alper golü çıkardı!"
"Alper; faydan yok, zararın çok"
"Orta direk Alper"
"Alper'i forvet yapan hayat, bize neler yapmaz"
"Fernandao'nun maçıydı bu, Alper sahada kayboldu adeta"
"Alper, forvet olarak sahaya çıktığından haberdar mı?"
"Alper'in koşuyoluna tabiri, beni derin buhranlara sürüklüyor"
"Adam geçip, faul yapan bir yetenek Alper Potuk"
"Alper çalımı atıyor, topu sürüyor, buraya kadar iyi.. O kritik son hamleye geldiğinde, olmuyor. Yani 78 yıldır böyle bu!"
"Alper gol atmanı beklemiyorum, bari rakip kaleye vurduğumuz topların önüne geçme kardeşim."
- 8.8.2018 00:31
- Güncelleme: 8.8.2018 02:00
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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