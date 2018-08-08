Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk... – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    taraftarının forvet isyanı! ...

    Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...

    Deplasmandaki maçında forvette görev yapan ’un etkisiz ve verimsiz performansı sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı

    F.BAHÇE'DE Alper Potuk isyanı yaşanıyor!.. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda ile karşılaşan F.Bahçe'de forvet bölgesinde oyuna başlayan Alper, verimsiz performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Teknik direktör Phillip Cocu, Benfica deplasmanında takımını sahaya sürdüğü 11'de forvet görevini 'a verdi. Alper, oyunda kaldığı 74 dakikalık süre içerisinde bu bölgede etkili olamazken, sarı-lacivertli taraftarlar da tecrübeli oyuncuyu sanal medya üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi. İşte bu eleştirilerden bazıları şöyle:

    BARİ ADAMIN ÖNÜNE GEÇME
    "Valbuena vurdu, Alper golü çıkardı!"
    "Alper; faydan yok, zararın çok"
    "Orta direk Alper"
    "Alper'i forvet yapan hayat, bize neler yapmaz"
    "Fernandao'nun maçıydı bu, Alper sahada kayboldu adeta"
    "Alper, forvet olarak sahaya çıktığından haberdar mı?"
    "    Alper'in koşuyoluna tabiri, beni derin buhranlara sürüklüyor"
    "Adam geçip, faul yapan bir yetenek Alper Potuk"
    "Alper çalımı atıyor, topu sürüyor, buraya kadar iyi.. O kritik son hamleye geldiğinde, olmuyor. Yani 78 yıldır böyle bu!"
    "Alper gol atmanı beklemiyorum, bari rakip kaleye vurduğumuz topların önüne geçme kardeşim."
    1. 8.8.2018 00:31
    2. Güncelleme: 8.8.2018 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN