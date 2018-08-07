Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0 kaybedilen Benfica maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Turu geçmek için Kadıköy'de her şeyi yağacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, ilk yarıdaki baskıyı ikinci yarıda sürdüremediklerini belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:
"UMUTLARI RÖVANŞA TAŞIDIK"
Sonuç itibariyle yenilgi ama rövanş maçı için umutlarımızı taşıyabileceğimiz bir skor. İkinci maçta kendi sahada tıklım tıklım tribünde tur için umutlarımızı sürdürebileceğimiz bir skor.
"İKİNCİ YARIDA HÜCUM YAPAMADIK"
İlk yarıda topla daha iyi daha üretken bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda sadece defansta iyi oynadık ama hücumda gereksiz top kaybı yaptık. Rakip her geçen dakika kendini daha güçlü hissetti ve bizi kaleye ittiler bu anlardan birinde golü buldular.
"TEK DEVRE YETMEZ"
İlk yarıda Benfica'ya kendi sahalarında oynuyor olsalar baskı yapabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıda bunu yapacak gücümüz olmadı. İkinci yarıda da topu ayağınızda tutarak rakibi itebilirdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuç alabilmek için tek devre yetmez. Takımımızın gösterdiği efordan mutluluk duydum. Tüm gücümüzü elimizde ne var ne yoksa ikinci maçı kazanmak için sahaya koyacağız ve kazanmaya çalışacağız.
- 8.8.2018 00:17
- Güncelleme: 8.8.2018 00:17
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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