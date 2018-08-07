Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Benfica'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada Franco Cervi attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaştı.
Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan ve Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov'un yönettiği maçta Benfica maçın son bölümünde bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçtaki tek golü 69. dakikada Franco Cervi kaydetti.
RÖVANŞ 14 AĞUSTOS'TA KADIKÖY'DE
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki üçüncü ön eleme turu rövanş maçı 14 Ağustos'ta saat 21:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
2. dakikada gelişen Benfica atağında, Gedson Fernandes'in ceza sahasının dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Vlachodimos'ta kaldı.
32. dakikada Cervi'nin sol çaprazdan şutunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Skrtel, rakip oyuncudan önce müdahale ederek meşin yuvarlağı son anda kornere attı.
39. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan gönderdiği topla Benfica ceza yayı içinde buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
45+1. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Ferreyra'nın sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
65. dakikada Mehmet Ekici'nin başlattığı atakta sağ kanattan bindiren Dirar'ın ceza sahasına gönderdiği ortayı Benfica savunması karşıladı.
69. dakikada Benfica Franco Cervi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gönderilen yerden pasta Fenerbahçe savunmasında İsla'nın bir anlık duraklamasından faydalanan Cervi yerden bir şut çıkardı. Kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
78. dakikada Roberto Soldado hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü.
Stat: Luz
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Benfica: Vlachodimos, Andre Almedia, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Gedson Fernandes, Salvio, Cervi, Ferreyra
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper Potuk
BENFICA-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle sürdü.
Kalede Volkan Demirel yer alırken, geri dörtlüde Isla, Neustaedter, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, önlerinde ise Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk 3'lüsü görev aldı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ganalı futbolcu Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde Kameni, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli ve Soldado, yedek kulübesinde şans bekledi.
- 7.8.2018 23:50
- Güncelleme: 8.8.2018 00:14
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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