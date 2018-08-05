Fenerbahçe, Portekiz yolcusu
Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, yarın Lizbon'a hareket edecek
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla yapacağı ilk maç için yarın Lizbon'a gidecek.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki son hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla tamamlayacak.
Atatürk Havalimanı'ndan yarın saat 09.00'da Lizbon'a hareket edecek Fenerbahçe kafilesinde, teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.
Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.
- 5.8.2018 12:22
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Fenerbahçe, Portekiz yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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