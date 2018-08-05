Fenerbahçe, Portekiz yolcusu
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    , yolcusu

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/portekiz?id=9fe8bada-3ef8-41dc-a87c-5cb13171a4ab" class="" rel="tag">Portekiz</a> yolcusu

    'in takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, yarın 'a hareket edecek

    , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü 'in takımıyla yapacağı ilk maç için yarın 'a gidecek.

    Sarı-lacivertliler, 'daki son hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla tamamlayacak.

    'ndan yarın saat 09.00'da Lizbon'a hareket edecek Fenerbahçe kafilesinde, teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

    Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.

    Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.

    1. 5.8.2018 12:22
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