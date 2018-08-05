UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin kura çekimi yarın yapılacak
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Avrupa kupalarında kura heyecanı

    Avrupa kupalarında kura heyecanı

    Şampiyonlar Ligi ve 'nde play-off eşleşmelerinin kura çekimi yarın yapılacak

    Şampiyonlar Ligi ve 'nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA 'nde play-off turu kura çekimi, 'nin Nyon kentinde yapılacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi 13.00'te başlayacak.

    "Şampiyonlar rotası" ve "Lig rotası" şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Lig rotasında yer alan eşleşmeler, ile takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

    Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcisi Burnley ile eşleşen ile 'nın LASK Linz takımıyla eşleşen 'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri ise 14.30'da belli olacak.

    Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.

    1. 5.8.2018 12:20
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