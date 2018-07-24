UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'dan 'a görev

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan <a href="/index/ali-palabiyik?id=d15240d8-0934-4a99-9005-6679563ef442" class="" rel="tag">Ali Palabıyık</a>'a görev

    kokartlı hakem , 2. Ön Eleme Turu'nda -Hapoel maçında düdük çalacak.

    kokartlı hakem , 24 Temmuz Salı günü Hırvatistan'ın ile 'in Hapoel takımları arasında oynanacak 2. Ön Eleme Turu maçını yönetecek.

    Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
    1. 23.7.2018 16:38
    2. Güncelleme: 24.7.2018 02:20
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