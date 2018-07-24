Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine göre Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk karşılaşmasını 7-8 Ağustos'ta deplasmanda yapacak; rövanş ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Bu turda kazanan takım play-off turuna yükselirken, elenen ise Avrupa Ligi'nde devam edecek.



4 KEZ KARŞILAŞTILAR

Sarı-lacİvertlİ ekip, Benfica ile tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. 1975-76 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turda rakibine deplasmanda 7-0 kaybeden F.Bahçe, Avrupa'da tarihinin en farklı yenilgisini gördü. Kanarya, İstanbul'daki maçı Engin Verel'in golüyle 1-0 kazandı. İki takım, 2012-13 sezonu Avrupa Ligi yarı finalinde bir kez daha kapıştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Kanarya deplasmanda 3-1 kaybedip finali yitirdi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7 UEFA'DA 2 FİNAL OYNADI

Portekiz Ligi'nde geride kalan sezonu 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlikle 81 puanla tamamlayan Lizbon ekibi, şampiyon Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı. Portekiz futbolunun önde gelen ekiplerinden olan Benfica'nın tarihinde birçok önemli başarısı var. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden önceki format olan ve dönemin Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı.



2 FİNALİ DE KAYBETTİ

Portekiz temsilcisi, bu organizasyonda 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında iki sezon üst üste şampiyonluğa uzandı. Benfica, Portekiz Ligi'nde 36 kez şampiyon olurken, Portekiz Kupası'nda 26 defa mutlu sona ulaştı. Lizbon temsilcisi, 7 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazandı. Toplamda 7 kez Devler Ligi finali oynayan Benfica, 2 defa da Avrupa Ligi'nde finale çıktı.



ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTI

Benfıca hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Portekiz ekibi 15 milyon euro'ya Joao Carvalho'yu Nottingham'a sattı. Horta, Cristante ve Amaral da takımdan ayrılan diğer futbolcular oldu. Portekiz ekibi buna karşılık kadrosuna 6 civarı önemli takviye yaptı. Castillo, Conti, Vlachodimos, Semedo dışında Shakhtar'lı Ferreyra'yı renklerine bağladı.







?PİZZİ, SALVİO, RAFA SİLVA...

48 yaşındaki Rui Vitoria'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, son dönemde kadro yenilemesiyle dikkat çekiyor. Kadrosunda Ruben Dias, Grimaldo, Pizzi, Zivkovic, Cervi, Salvio ve Rafa Silva gibi birçok önemli yıldız yer alıyor. Geçen sezon ilk 11'inde yer alan hiçbir futbolcusunu elden çıkarmayan Portekiz temsilcisi, yenilerle kadrosunu güçlendirdi.



GEÇEN SEZON HÜSRAN YAŞADI

Benfica geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamadı. Manchester United, Basel ve CSKA Moskova'yla aynı grupta yer alan Benfica, boy gösterdiği 6 grup maçının tamamında mağlup olurken, 14 gol yedi ve 1 gol atabildi. Benfica, 1 önceki sezonda ise Beşiktaş ile aynı grupta mücadele etmişti. Portekiz'deki karşılaşma 1-1 berabere biterken, İstanbul'da oynanan mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinin en heyecanlı karşılaşmaları arasına girip 3-3 berabere bitmişti.

GEÇEN SEZON HÜSRAN YAŞADI

Benfica geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamadı. Manchester United, Basel ve CSKA Moskova'yla aynı grupta yer alan Benfica, boy gösterdiği 6 grup maçının tamamında mağlup olurken, 14 gol yedi ve 1 gol atabildi. Benfica, 1 önceki sezonda ise Beşiktaş ile aynı grupta mücadele etmişti. Portekiz'deki karşılaşma 1-1 berabere biterken, İstanbul'da oynanan mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinin en heyecanlı karşılaşmaları arasına girip 3-3 berabere bitmişti.



'BENFİCA DA MEMNUN DEĞİL'

Kura çekimi açıklamada bulunan F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, "İlginçtir ki, kuradan hemen önce Benfica ile ilgili haberlere bakıyordum ve F.Bahçe ile eşleşmenin onlar için en kötü senaryo olacağı yazıyordu. Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Fakat, ben kura öncesi ne hissediyorsam, aynı pozitif duyguları hissediyorum" dedi. "Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız" diyen Fransız futbol adamı, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir" yorumunu yaptı. Comolli şöyle devam etti: "Benfica da kuradan memnun değil. İki iyi takım karşılaşacak."



VARDAR'I HATIRLATTILAR!

Eşleşme Portekiz basınında da geniş yer bulurken, sarılacivertlilere dair tanıtım başlığı haberinde geçtiğimiz sezon Vardar'a elendiği eşleşmeden bahsedildi. Maise Futebol gazetesi, Kanarya'nın geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ardından ligi ikinci sırada bitirdiğini ve Avrupa Ligi'nde ise mütevazi Vardar'a elendiğini yazdı.



PORTEKİZLİLER İLE 11. RANDEVU

Fenerbahçe, Portekiz temsilcileriyle tarihinde 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile 4, Guimaraes, Porto ve Braga ile ikişer kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçların 5'ini kazanırken, 5'inden mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Portekiz takımlarıyla oynadığı maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesindeki 21 gol engel olamadı.







'BAŞKANIN İNTİKAMINI ALIN'

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundaki Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında rakibine 3-1 yenilerek final şansını kaybetmişti. Ali Koç, rakibin 3. golünden sona duvara yumruk atıp kolunu kırmıştı. Taraftarlar dünkü kura sonrası sosyal medyada Koç'un bu fotoğrafı paylaşarak "Başkanın intikamını alma zamanı" yorumları yaptılar.



KURALARDA HEP ŞANSSIZ!

Kanarya diğer muhtemel rakiplere oranla kağıt üzerinde en güçlü rakibi çekti. F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemede kendisinden kısmen daha güçlü takımlarla eşleşmişti. 2013-14'te Arsenal ile eşleşen Fener, 2015-16'da Shakhtar, 2016-17'de Monaco kuralarını çekmişti.



ALIŞKIN OLDUĞUMUZ TAKIM

Benfıca ile Türk takımları daha önce 13 kez karşı karşıya geldi. F.Bahçe, Altay, Trabzon, Beşiktaş ve G.Saray'ın karşılaştığı Benfica bunlardan 5'ini kazandı. Takımlarımız ise 4 galibiyet 4 beraberlik aldı.



MERT AYDIN: "BİR GOLE BAKAR"

Ön elemede Benfica ile eşleşmek sevimli değil. Yanlış anlaşılmasın. Elenmesi imkansız bir rakip değil. Hatta Jesus sonrası genel performansı tartışılır. Ancak Fenerbahçe, yeni bir teknik adamla sezonu açtı. Feyenoord maçı ilk yarısındaki yakışıklı futbolun karşılaşmanın büyük bölümüne yayılması için zaman var. Tabii Benfica da sezonu yeni açtı ama hocası Vitoria ile 3 yıldır birlikteler. Portekiz'deki ilk maçta atılacak gol önemli. Umut ışığı, rövanşı 50 bin seyirciye ve Benfica için cehenneme çevirir.



ANIL KÖROĞLU: "İMKANSIZ DEĞİL"

Benfica, geçen sene Şampiyonlar Ligi gruplarında '0' çekerek elenmişti. Hücumda Jonas'a fazlasıyla bağımlılar. Geçen sezon Jonas'ın sakatlığında gol atmakta fazlasıyla zorlandılar. Bu yüzden şampiyonluğu Porto'ya kaybettiler. Fakat orta sahada rakibe büyük baskı kuruyorlar. Kanatlardaki Salvio ve Cervi ikilisi hem hızlı hem de golcü. Fenerbahçe beklerinin performansı bu eşleşme için belirleyici olacak. Eğer Eljif Elmas ve Barış Alıcı da Feyenoord maçındaki gibi oynayabilirse temsilcimiz turu geçebilir.