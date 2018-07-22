Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları yarın çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
- 22.7.2018 11:00
-
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
-
Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
-
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.