Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Avrupa'da , ve 'in rakipleri belli oluyor

    Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

    Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları ile 'nin 3. ön eleme turu kuraları yarın çekilecek.

    'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, 'ne 3. ön eleme turundan katılacak ile 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak 'in muhtemel rakipleri belli olacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

    1. 22.7.2018 11:00
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