UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

    Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 6 maçla tamamlandı.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turunda , , Karabağ, Rosenborg, Sheriff ve Celtic üst tura adını yazdıran takımlar oldu.

    Organizasyonda, 2. ön eleme turu ilk maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Sutjeska (Karadağ) - Astana (): 0-2 (0-1)

    Zrinjski () - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1 (0-1)

    Karabağ () - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0 (1-0)

    Rosenborg (Norveç) - Valur (İzlanda): 3-1 (0-1)

    Sheriff (Moldova) - Torpedo Kutaisi (): 3-0 (1-2)

    Celtic (İskoçya) - Alashkert (): 3-0 (3-0)

    1. 19.7.2018 00:00
    2. Güncelleme: 19.7.2018 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN