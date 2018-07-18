UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 6 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turunda Astana, Spartak Trnava, Karabağ, Rosenborg, Sheriff ve Celtic üst tura adını yazdıran takımlar oldu.
Organizasyonda, 2. ön eleme turu ilk maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sutjeska (Karadağ) - Astana (Kazakistan): 0-2 (0-1)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1 (0-1)
Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0 (1-0)
Rosenborg (Norveç) - Valur (İzlanda): 3-1 (0-1)
Sheriff (Moldova) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0 (1-2)
Celtic (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 3-0 (3-0)
- 19.7.2018 00:00
- Güncelleme: 19.7.2018 00:01
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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