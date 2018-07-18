Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turunda Astana, Spartak Trnava, Karabağ, Rosenborg, Sheriff ve Celtic üst tura adını yazdıran takımlar oldu.

Organizasyonda, 2. ön eleme turu ilk maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sutjeska (Karadağ) - Astana (Kazakistan): 0-2 (0-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1 (0-1)

Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0 (1-0)

Rosenborg (Norveç) - Valur (İzlanda): 3-1 (0-1)

Sheriff (Moldova) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0 (1-2)

Celtic (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 3-0 (3-0)