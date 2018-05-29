Karius’a tehditler var – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’a tehditler var

    Karius’a tehditler var
    Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle gündeme oturan Liverpool Alman kalecisi Karius'un ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Emniyet, sosyal medyadaki tehdit mesajları hakkında soruşturma açacağını duyurdu.
    1. 29.5.2018
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