Sergio Ramos'a büyük şok! İmza topluyorlar... – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'a büyük şok! İmza topluyorlar...

    Sergio Ramos'a büyük şok! İmza topluyorlar...

    Şampiyonlar Ligi finalinde Mohamed Salah'ın sakatlandığı pozisyonla gündeme oturan 'un ceza alması için imza kampanyası düzenlendiği öğrenildi.

    Şampiyonlar Ligi finalinde 'in istikrar oyuncusu 'un Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'a yapmış olduğu faul çok konuşuldu. Ramos'un bilerek Salah'ı sakatladığını düşünen taraftar sayısı oldukça fazlaydı. Real Madrid'in 3-1 kazandığı maçta Salah, Ramos'la girdiği ikili mücadele sonrasında omzundan sakatlanarak oyuna devam edememişti. Pozisyon sonrasında Ramos, futbol kamuoyunun tepkisini çekerken, sosyal medyada bir kullanıcı İspanyol oyuncunun FIFA ve UEFA nezdinde cezalandırılmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya İngiliz futbol severlerin büyük ilgisi bulunuyor.

    1. 28.5.2018 12:20
    2. Güncelleme: 28.5.2018 12:23
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