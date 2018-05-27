Sergio Ramos, Salah'ı sakatladı! Salah'ın gözyaşları...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Muhammed Salah büyük şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Liverpool'da sakatlanan Salah, oyuna devam edemedi! Yıldız isim, Real Madrid maçında gözyaşları içinde sahayı terk etti!



SERGİO RAMOS'TAN KASTİ HAREKET!

Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyonda Sergio Ramos'un sportmenlik dışı hareketi büyük tepki çekti. Sergio Ramos, Salah'ı sağ kolundan tutup çekince Mısırlı yıldız omzunun üstüne düştü.





Maça devam edebilmek için bir süre kendini zorlayan Salah, daha sonra ağrılara dayanamadı ve gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı. Salah'ın yerine Adam Lallana oyuna dahil oldu.



RAMOS SALAH'I TESELLİ ETTİ!

Altın Top için Messi ve Ronaldo ile yarışa giren Muhammed Salah için Şampiyonlar Ligi finali büyük önem taşıyordu. Bu maçta atacağı bir golle rakiplerinin önüne geçme şansı bulunan Salah'ın tüm hayalleri 30. dakikada büyük darbe aldı. Bu arada Real Madrid'in kaptanı İspanyol Sergio Ramos, sakatlanıp oyundan çıkan Salah'ı teselli etti.







MISIR'DA RAMOS TREND TOPIC OLDU

Sergio Ramos'un bu sportmenlik dışı faulü Liverpoollular kadar Musurlı futbolseverleri de çıldırttı. Mısır gündeminde 'Köpek Ramos' küfürü TT listesinde ilk sıraya girdi.







DÜNYA KUPASI TEHLİKEDE!

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak 31. dakikada oyundan çıkan Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'nda forma giyme şansı da tehlikeye girdi.Liverpool forması ile muhteşem bir sezonu geride bıraka Salah geçirdiği sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyebilir.

Gözyaşları içinde sahadan çıkan Mohamed Salah'ın sakatlığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Mohamed Salah'ın durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacak.

İşte Salah'ın sakatlandığı pozisyon!

DEMBA BA'DAN SALAH MESAJI

Göztepe'nin Müslüman yıldızı Demba Ba, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Salah hakkında flaş bir yorum yaptı. Chelsea'de forma giydiği sırada Salah'la takım arkadaşı olan Demba Ba, Salah'ın sakatlığı sonrası, "Vallahi ağlamak istiyorum #MoSalah" yazdı.



