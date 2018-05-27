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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    3-1 | Real Madrid Avrupa'nın en büyüğü

    Real Madrid 3-1 Liverpool | Real Madrid Avrupa'nın en büyüğü

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'da oynanan finalde 'u 3-1 yenen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlupa ulaştı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan ilk takım oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İngiliz ekibi 'u 3 - 1 mağlup eden İspanyol temsilcisi , Avrupa'nın en büyüğü oldu.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golleri 51'inci dakikada Karim Benzema ile 64 ve 83'üncü dakikada Gareth Bale kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 55'inci dakikada 'den geldi.

    SALAH GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI

    Bu arada Liverpool'da Muhammed Salah, 26'ncı dakikada omzundan sakatlanarak oyundan alındı. Mısırlı yıldız saha kenarına ağlayarak gelerek yerini Adam Lallana'ya bıraktı.

    SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

    Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Real Madrid atağında sahaya giren taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

    13'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK!

    Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı en çok müzesine götüren Real Madrid, 13'üncü kez mutlu sona ulaştı.

    REAL MADRİD VE ZİDANE'DAN YENİ REKOR

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde Liverpool'u 3 - 1'lik skorla deviren Real Madrid, kupanın bu isimle oynandığı 26 yıllık süreçte üst üste 3 kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

    Ayrıca kupayı üst üste kazanan ilk teknik adam olmayı başaran Real Madrid Teknik Direktörü , kupayı 3'üncü kez kazanarak unvanını geliştirdi.

    1. 14.5.2018 19:50
    2. Güncelleme: 27.5.2018 02:25
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