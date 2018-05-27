Real Madrid 3-1 Liverpool | Real Madrid Avrupa'nın en büyüğü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'da oynanan finalde Liverpool'u 3-1 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlupa ulaştı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan ilk takım oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İngiliz ekibi Liverpool'u 3 - 1 mağlup eden İspanyol temsilcisi Real Madrid, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golleri 51'inci dakikada Karim Benzema ile 64 ve 83'üncü dakikada Gareth Bale kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 55'inci dakikada Sadio Mane'den geldi.
SALAH GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI
Bu arada Liverpool'da Muhammed Salah, 26'ncı dakikada omzundan sakatlanarak oyundan alındı. Mısırlı yıldız saha kenarına ağlayarak gelerek yerini Adam Lallana'ya bıraktı.
SAHAYA TARAFTAR GİRDİ
Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Real Madrid atağında sahaya giren taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.
13'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK!
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı en çok müzesine götüren Real Madrid, 13'üncü kez mutlu sona ulaştı.
REAL MADRİD VE ZİDANE'DAN YENİ REKOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde Liverpool'u 3 - 1'lik skorla deviren Real Madrid, kupanın bu isimle oynandığı 26 yıllık süreçte üst üste 3 kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.
Ayrıca kupayı üst üste kazanan ilk teknik adam olmayı başaran Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kupayı 3'üncü kez kazanarak unvanını geliştirdi.
- 14.5.2018 19:50
- Güncelleme: 27.5.2018 02:25
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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