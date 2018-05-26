UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftar kavgası! 2 yaralı... – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    26 Mayıs 2018, Cumartesi
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    finali öncesi taraftar kavgası! 2 yaralı...

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/sampiyonlar_ligi?id=23900725-df76-4604-8a6d-605adaf70983" class="" rel="tag">Şampiyonlar Ligi</a> finali öncesi taraftar kavgası! 2 yaralı...

    ’nın başkenti Kiev’de ve ’un karşılaşacağı final maçı öncesinde çıkan kavgada taraftarlarından iki kişi yaralandı.

    Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, bir kafede çıkan kavgada iki kişinin yaralandığı bildirildi. Kavgayı çıkaran iki kişinin gözaltına aldığı kaydedilirken, yaralananların taraftarı olduğu ortaya çıktı.

    Kiev Belediye Başkanı güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini ve gereken soruşturmanın yürütüldüğünü belirterek "Eminim ki bu tip provokasyonlar cezasız kalmayacaktır." dedi.

    'nde 'nın takımı ile İngiliz temsilcisi arasında başkent Kiev'de bu akşam final maçı oynanacak.

    1. 26.5.2018 00:54
    2. Güncelleme: 26.5.2018 02:15
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