UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftar kavgası! 2 yaralı...
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Real Madrid ve Liverpool’un karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde çıkan kavgada Liverpool taraftarlarından iki kişi yaralandı.
Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, bir kafede çıkan kavgada iki kişinin yaralandığı bildirildi. Kavgayı çıkaran iki kişinin gözaltına aldığı kaydedilirken, yaralananların Liverpool taraftarı olduğu ortaya çıktı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini ve gereken soruşturmanın yürütüldüğünü belirterek "Eminim ki bu tip provokasyonlar cezasız kalmayacaktır." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında başkent Kiev'de bu akşam final maçı oynanacak.
- 26.5.2018 00:54
- Güncelleme: 26.5.2018 02:15
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftar kavgası! 2 yaralı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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