Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finali öncesi Kiev'de bomba ihbarı – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    - Şampiyonlar Ligi finali öncesi 'de bomba ihbarı

    Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finali öncesi Kiev'de bomba ihbarı

    ile arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi maçın oynanacağı kenti bomba ihbarı yapıldı.

    Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı 'nın başkenti 'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı. Kiev polisi, ihbarın asılsız olduğunu ve metrolarda herhangi bir terör eylemi işaretinin bulunmadığını açıkladı.

    1. 26.5.2018 14:39
    2. Güncelleme: 26.5.2018 16:26
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