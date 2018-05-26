Cristiano Ronaldo'dan ayrılık sinyali – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'dan ayrılık sinyali

    Cristiano Ronaldo'dan ayrılık sinyali

    Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden 'de Portekizli yıldız maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi.

    Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden 'de Portekizli yıldız maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi.

    Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool 'u 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi. İspanyol televizyonuna konuşan Portekizli yıldız; " Real Madrid'de oynamak çok güzeldi. Hep benim yanımda olan taraftarlara önümüzdeki günlerde geleceğim hakkında gerekli açıklamaları yapacağım." ifadelerini kullandı. (MARCA)

    1. 27.5.2018 01:02
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