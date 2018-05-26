Cristiano Ronaldo'dan ayrılık sinyali

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi.



Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool 'u 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi. İspanyol televizyonuna konuşan Portekizli yıldız; " Real Madrid'de oynamak çok güzeldi. Hep benim yanımda olan taraftarlara önümüzdeki günlerde geleceğim hakkında gerekli açıklamaları yapacağım." ifadelerini kullandı. (MARCA)