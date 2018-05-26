Cristiano Ronaldo'dan ayrılık sinyali
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi.
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi.
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool 'u 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maç sonu yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi. İspanyol televizyonuna konuşan Portekizli yıldız; " Real Madrid'de oynamak çok güzeldi. Hep benim yanımda olan taraftarlara önümüzdeki günlerde geleceğim hakkında gerekli açıklamaları yapacağım." ifadelerini kullandı. (MARCA)
- 27.5.2018 01:02
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba derbisi
Toplam 5
Yorum
evet 4 yıldız varken 3 yıldıza gider mi 10 senede 1 şampiyon olan tff ve hakemlerin yardımıylan oda ya neyseee
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste
Toplam 4
Yorum
ooo bir 10 sene daha geri inşallah
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İtalyan basınından Galatasaray'a Samuel Bastien iddiası
Toplam 1
Yorum
GS LI GALATASARAY TRANSFER EDECEGİ OUYNCULARI BELİRLEDİ ANCAK UEFA NIN KARARI SONRASI BONSERVİSLİ VEYA KİRALIK VERSİYONLAR DEVREYE GİRECEK
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