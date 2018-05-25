Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1,5 milyar avroyu geçiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon avro.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi Cristiano Ronaldo, 120 milyon avroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor.
İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan Muhammed Salah da 80 milyon avroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.
Real Madrid'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Cristiano Ronaldo
|120 milyon
|Toni Kroos
|80 milyon
|Isco
|75 milyon
|Marco Asensio
|75 milyon
|Gareth Bale
|70 milyon
|Casemiro
|60 milyon
|Marcelo
|60 milyon
|Dani Carvajal
|60 milyon
|Raphael Varane
|60 milyon
|Karim Benzema
|50 milyon
|Sergio Ramos
|50 milyon
|Luka Modric
|40 milyon
|Mateo Kovacic
|30 milyon
|Lucas Vazquez
|25 milyon
|Nacho Fernandez
|20 milyon
|Keylor Navas
|18 milyon
|Theo Hernandez
|15 milyon
|Jesus Vallejo
|12 milyon
|Marcos Llorente
|12 milyon
|Dani Ceballos
|12 milyon
|Borja Mayoral
|7,5 milyon
|Kiko Casilla
|6 milyon
|Achraf Hakimi
|5 milyon
|TOPLAM
|962,5 milyon
Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Muhammed Salah
|80 milyon
|Sadio Mane
|60 milyon
|Roberto Firmino
|50 milyon
|Virgil van Dijk
|50 milyon
|Georginio Wijnaldum
|30 milyon
|Alex Oxlade-Chamberlain
|30 milyon
|Emre Can
|28 milyon
|Adam Lallana
|25 milyon
|Jordan Henderson
|25 milyon
|Joel Matip
|25 milyon
|Nathaniel Clyne
|20 milyon
|Joe Gomez
|18 milyon
|Dejan Lovren
|17 milyon
|James Milner
|12 milyon
|Simon Mignolet
|12 milyon
|Alberto Moreno
|12 milyon
|Andrew Robertson
|10 milyon
|Loris Karius
|8 milyon
|Danny Ings
|8 milyon
|Dominic Solanke
|8 milyon
|Trent Alexander-Arnold
|8 milyon
|Ben Woodburn
|5 milyon
|Ragnar Klavan
|3,5 milyon
|Danny Ward
|2,5 milyon
|Adam Bogdan
|1 milyon
|Connor Randall
|500 bin
|TOPLAM
|548,5 milyon
Kaynak: AA
- 25.5.2018 11:56
-
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
-
Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
-
Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.