Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon avro.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi Cristiano Ronaldo, 120 milyon avroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor.

İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan Muhammed Salah da 80 milyon avroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Real Madrid'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Cristiano Ronaldo 120 milyon Toni Kroos 80 milyon Isco 75 milyon Marco Asensio 75 milyon Gareth Bale 70 milyon Casemiro 60 milyon Marcelo 60 milyon Dani Carvajal 60 milyon Raphael Varane 60 milyon Karim Benzema 50 milyon Sergio Ramos 50 milyon Luka Modric 40 milyon Mateo Kovacic 30 milyon Lucas Vazquez 25 milyon Nacho Fernandez 20 milyon Keylor Navas 18 milyon Theo Hernandez 15 milyon Jesus Vallejo 12 milyon Marcos Llorente 12 milyon Dani Ceballos 12 milyon Borja Mayoral 7,5 milyon Kiko Casilla 6 milyon Achraf Hakimi 5 milyon TOPLAM 962,5 milyon



Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle: