Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final

    Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İspanya'nın ve İngiltere'nin Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1,5 milyar avroyu geçiyor.

    Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon avro.

    Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi , 120 milyon avroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor.

    'de gol kralı olan da 80 milyon avroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.

    Real Madrid'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

    Futbolcu Değeri (avro)
    Cristiano Ronaldo 120 milyon
    Toni Kroos 80 milyon
    Isco 75 milyon
    Marco Asensio 75 milyon
    Gareth Bale 70 milyon
    Casemiro 60 milyon
    Marcelo 60 milyon
    Dani Carvajal 60 milyon
    Raphael Varane 60 milyon
    Karim Benzema 50 milyon
    Sergio Ramos 50 milyon
    Luka Modric 40 milyon
    Mateo Kovacic 30 milyon
    Lucas Vazquez 25 milyon
    Nacho Fernandez 20 milyon
    Keylor Navas 18 milyon
    Theo Hernandez 15 milyon
    Jesus Vallejo 12 milyon
    Marcos Llorente 12 milyon
    Dani Ceballos 12 milyon
    Borja Mayoral 7,5 milyon
    Kiko Casilla 6 milyon
    Achraf Hakimi 5 milyon
    TOPLAM 962,5 milyon


    Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

    Futbolcu Değeri (avro)
    Muhammed Salah 80 milyon
    Sadio Mane 60 milyon
    Roberto Firmino 50 milyon
    Virgil van Dijk 50 milyon
    Georginio Wijnaldum 30 milyon
    Alex Oxlade-Chamberlain 30 milyon
    Emre Can 28 milyon
    Adam Lallana 25 milyon
    Jordan Henderson 25 milyon
    Joel Matip 25 milyon
    Nathaniel Clyne 20 milyon
    Joe Gomez 18 milyon
    Dejan Lovren 17 milyon
    James Milner 12 milyon
    Simon Mignolet 12 milyon
    Alberto Moreno 12 milyon
    Andrew Robertson 10 milyon
    Loris Karius 8 milyon
    Danny Ings 8 milyon
    Dominic Solanke 8 milyon
    Trent Alexander-Arnold 8 milyon
    Ben Woodburn 5 milyon
    Ragnar Klavan 3,5 milyon
    Danny Ward 2,5 milyon
    Adam Bogdan 1 milyon
    Connor Randall 500 bin
    TOPLAM 548,5 milyon



    Kaynak: AA
    1. 25.5.2018 11:56
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