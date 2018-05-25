Liverpool'dan Salah için oruç açıklaması
Liverpool'un fizyoterapisti Ruben Pons, Muhammed Salah'ın oruç konusuna değindi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, salı günü TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu karşılaşma öncesinde Muhammed Salah'ın oruç tutup tutmayacağı dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Mısırlı yıldızın "Bana tüm bu başarıları nasip eden Allah'ın emirlerine uyacağım. Kesinlikle oruç tutacağım. Buna alışığım. Fiziksel değil zihinsel bir olay" sözleri basına yansırken, Liverpool cephesi ise bu durumu yalanladı.
Liverpool'un fizyoterapisti Ruben Pons yaptığı açıklamada, Salah'ın iki gün oruç tutmaya ara vereceğini kaydetti.
Ruben Pons, "Bütün planlamalarımızı yaptık. Bugün ve maç gününde Salah oruç tutmayacak. Bir etkilenme olmayacak" ifadelerine yer verdi.
- 25.5.2018 17:42
- Güncelleme: 25.5.2018 17:46
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Liverpool'dan Salah için oruç açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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