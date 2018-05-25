Liverpool'dan Salah için oruç açıklaması – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan Salah için oruç açıklaması

    <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>'dan Salah için oruç açıklaması

    'un fizyoterapisti , 'ın oruç konusuna değindi

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, 'nın takımı ile İngiliz temsilcisi , salı günü TSİ 21.45'te 'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    Bu zorlu karşılaşma öncesinde 'ın oruç tutup tutmayacağı dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Mısırlı yıldızın "Bana tüm bu başarıları nasip eden Allah'ın emirlerine uyacağım. Kesinlikle oruç tutacağım. Buna alışığım. Fiziksel değil zihinsel bir olay" sözleri basına yansırken, cephesi ise bu durumu yalanladı.

    Liverpool'un fizyoterapisti yaptığı açıklamada, Salah'ın iki gün oruç tutmaya ara vereceğini kaydetti.

    , "Bütün planlamalarımızı yaptık. Bugün ve maç gününde Salah oruç tutmayacak. Bir etkilenme olmayacak" ifadelerine yer verdi.

    1. 25.5.2018 17:42
    2. Güncelleme: 25.5.2018 17:46
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