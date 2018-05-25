Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, salı günü TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu karşılaşma öncesinde Muhammed Salah'ın oruç tutup tutmayacağı dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Mısırlı yıldızın "Bana tüm bu başarıları nasip eden Allah'ın emirlerine uyacağım. Kesinlikle oruç tutacağım. Buna alışığım. Fiziksel değil zihinsel bir olay" sözleri basına yansırken, Liverpool cephesi ise bu durumu yalanladı.

Liverpool'un fizyoterapisti Ruben Pons yaptığı açıklamada, Salah'ın iki gün oruç tutmaya ara vereceğini kaydetti.

Ruben Pons, "Bütün planlamalarımızı yaptık. Bugün ve maç gününde Salah oruç tutmayacak. Bir etkilenme olmayacak" ifadelerine yer verdi.