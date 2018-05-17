Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı

    Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı

    UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Atletico Madrid, Türkiye'ye de çok önemli bir katkıda bulundu.

    1. 17.5.2018 11:02
    2. Güncelleme: 17.5.2018 11:35
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