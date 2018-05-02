Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde Real Madrid'e elenerek veda eden Bayern Münih'te, Thomas Müller maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı yorumladı
- 2.5.2018 10:01
- Güncelleme: 2.5.2018 10:16
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