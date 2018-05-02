Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'den yorumu

    Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde Real Madrid'e elenerek veda eden Bayern Münih'te, Thomas Müller maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı yorumladı

    1. 2.5.2018 10:01
    2. Güncelleme: 2.5.2018 10:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN