Roma sürpriz arıyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    sürpriz arıyor

    <a href="/index/roma?id=8aca7474-a136-498b-bf77-89c517350dee" class="" rel="tag">Roma</a> sürpriz arıyor
    Milli futbolcumuz 'in formasını giydiği , Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 'de 5-2 kaybettiği karşısında rövanşta sürpriz arayacak. 21.45'te başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den ekranlara gelecek. , önceki turda 'yı elemişti.
    1. 2.5.2018
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