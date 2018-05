Roma Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Roma ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final maçı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Anfield Road'ta rakibini 5-2 mağlup eden Liverpool evinde elde ettiği avantajını koruyup finale yükselmek istiyor. Peki, Roma Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ROMA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı finalde Roma ile Liverpool 2 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. 21:45'te başlayacak karşılaşmayi Tivibuspor ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Roma'de yerel yönetim 5.000 İngiliz taraftar için tarihi kentte içki yasağı getirdi. Karaborsa'da bir bilet 2.500 Euro'ya alıcı buluyor.

Önümüzde ki Çarşamba günü Roma Olimpiyat Stadında oynanacak Roma – Liverpool Şampiyonrlar Ligi yarı final rövanş maçı için kentte büyük önlemler alındı. Mucize bir şekilde çeyrek finalde Barcelona'yı eleyen Roma, yarı final ilk maçında Liverpool'a 5-2 yenilmiş, buna karşın rövanş maçı için biletler 2 saatte tükenmişti.

Yeni bir mucize bekleyen Roma'lı taraftarları ile İngiltere'den gelecek 5.000 Liverpool'lunun Roma meydanlyarında ve sokaklarında karış karşıya gelmemeleri için Valilik ve Emniyet Müdürlüğünde toplantı üzerine toplantı yapıldı.

Roma Emniyet Müdürü Guido Marino, alınan önlemler arasında pazartesi gününden itibaren merkezde içki satışının yasaklanacağını ve tarihi kentin olası Liverpool taraftarlarının taşkınlıkları için mağazaların kapanış saatlerinin erkene alınacağını ve en az 10 bin güvenlik gücü bireylerinin belli başlı stada giden güzergahları denetleyeceğini ve seyyar kameralar yerleştirileceğini açıkladı.

Koniu ilie ilgili İngiliz polisinden de destek istendi, gelecek İngiliz taraftarları hakkında bireysel bilgilerde istenerek havalimanı yetkililerine bildirildi. Bu arada bir maç biletini 7.000 Euro'ya satmaya çalışan bir karaborsacı yakalandı. Yine biletlerin karaborsada 2.500 Euro'ya alıcı bulduğu da sosyal medyaya yansıdı.

ŞOKE EDEN AYRILIK

5-2'nin rövanşında, Çarşamba günü Roma deplasmanına gidecek olan Liverpool'da, menajer Jürgen Klopp'ın sağ kolu, "beyin" lakaplı Zeljko Buvac istifa etti, 17 yıllık birliktelik sona erdi!

İngiliz kaynakların "son dakika" olarak verdiği haberde Buvac ile Klopp'un anlaşmazlıkları yaşadığı, taktik antrenmanlarda Buvac'ın artık yer almadığı ve maç sırasında hiç konuşmadıkları belirtildi.

"Gegenpressing" konusunda Klopp'a ciddi etkiler verdiği bilinen, "beyin" lakaplı Zeljko Buvac, Roma deplasmanı öncesi şok bir kararla takımdan ayrıldı.

İkilinin Mainz yıllarından bu yana süren 17 yıllık birlikteliği sona erdi!

AS ROMA

Associazione Sportiva Roma, daha çok bilinen adıyla AS Roma veya Roma, Roma'da kurulu, İtalyan futbol kulübüdür. 1927 yılında bir birleşme ile oluşturulan Roma 1950'lerin başında bir sezon hariç (1951-1952) İtalyan birinci futbol liginde her zaman yer almıştır.

Roma tarihinde üç kez Serie A şampiyonluğu, dokuz kez Coppa Italia şampiyonluğu, bir kez de Fuar Şehirleri Kupası (1960-1961) şampiyonluğu yaşamıştır. Aynı zamanda birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi (1983-1984) ve UEFA Kupası'nda (1990-1991) final oynama başarısı göstermiştir.

Maçlarını ezeli rakip olduğu SS Lazio ile birlikte 70 634 kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynamaktadır. 72.000 kişilik oturma kapasitesi ile sadece Giuseppe Meazza Stadyumu'nunki daha fazladır kendi benzerleri içinde İtalya'da ikinci en büyük stadyumdur. Unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Aldair için 6 numaralı formayı müzeye kaldırmışlardır. Takımın En çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncusu şu an hala takımda oynamakta olan Kaptanı Francesco Totti'dir.

AS Roma, 2013-14 sezonunda oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak Serie A'ya en iyi başlangıç yapan takım unvanını ele geçirmiştir. Daha önceki rekor 2005-06 sezonunda oynadığı 9 maçta 9 galibiyet alan Juventus'a aitti. 2011 yılının Eylül ayında kulübün eski başkanı Thomas R. DiBenedetto 2016 yılında AS Roma'nın yeni stadına kavuşacağını açıklamıştır.

LİVERPOOL

Liverpool FC; Merseyside, Liverpool'da kurulmuş İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerinden birisidir. Kurulduğu yıl olan 1892'den beri, 5 Avrupa şampiyonluğu, 18 Premier League şampiyonluğu ve 7 FA Cup şampiyonluğu elde etmiştir. İngiliz kulüpleri arasında en fazla lig şampiyonluğu olan iki takımdan biri ve toplamda en fazla sayıda kupası bulunan kulüptür. Kulübün stadyumu 45.362 kapasiteli Anfield Road stadyumudur. Lakabı ambleminde de olduğu gibi Kırmızı Anka Kuşları'dır ancak Kırmızılar olarak bilinir. Kulübün sloganı "You'll Never Walk Alone" (asla yalnız yürümeyeceksin), en ateşli olarak bilinen taraftar grubu ise The Kop'tur.

25 Mayıs 2005 tarihi UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İtalyan ekibi AC Milan ile karşılaşan İngiliz ekibi ilk yarısı 3-0 AC Milan'ın üstünlüğüyle sona eren maçta ikinci yarı bulduğu gollerle maçı 3-3'lük eşitliğe getirmiştir. Uzatmalardan sonra penaltılarda Milan'ı 3-2 mağlup eden Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştür. O maçta muhteşem bir geri dönüş yapan İngiliz temsilcisinin bu başarısının en büyük payı kaptan Steven Gerrard'ın olmuştur ve maçın adamı ilan edilmiştir. Bu maç kulüp ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin efsane maçlarından birisi olmuştur.

1985 yılında kulüp tarihinin en büyük trajedisini yaşamış ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Juventus'la oynanan maçta çıkan ve tarihe Heysel Faciası olarak geçen olaylarda kulüp ve taraftarları sorumlu tutulmuştur. Bu olay sonrası UEFA tüm İngiliz kulüplerini Avrupa kupalarından beş yıl süreyle men etmiştir. Liverpool'a ise önce on yıl ceza verilmiş daha sonra yapılan itirazlarla bu ceza altı yıla indirilmiştir.