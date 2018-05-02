Marcelo'dan penaltı itirafı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan penaltı itirafı

    Marcelo'dan penaltı itirafı

    'in Brezilyalı savunma oyuncusu , maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün ile 2-2 berabere kalan ve üst üste üçüncü kez finale kalma başarısını gösteren İspanyol temsilcisi 'de forma giyen , ilk yarının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonla ilgili soruları yanıtladı.

    29 yaşındaki Marcelo, "Top elime çarptı ve penaltı. Eğer bunun aksini söylersem yalan olurdu, fakat futbol bu." ifadelerini kullandı.

    Maçın hakemi Cüney Çakır'la ilgili konuşmayacağını belirten Brezilyalı yıldız, "Hakemler bazen lehinize bazen aleyhinize karar verir. Ne olursa olsun futbol oynamak zorundasınız." dedi.

    Sakatlığı nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyen Jerome Boateng de sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını "Penaltı değil mi? Hadi ama" ifadeleriyle paylaştı.

    İlk yarının uzatma bölümünde Joshua Kimmich'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topa Marcelo eliyle müdahale etmiş, Bayern Münihli futbolcular devam kararına uzun süre itirazda bulunmuştu.

    1. 2.5.2018 12:07
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