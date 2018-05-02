Real Madrid, Bayern Münih
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'i eleyen Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>'i eleyen <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında , ilk maçta 2-1 yendiği ile sahasında 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

    Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede 3. dakikada Joshua Kimmich'in golüne engel olamayan , 11. ve 46. dakikalarda Karim Benzema'nın golleri ile öne geçti. 63. dakikada James Rodriguez ile skora denge getirdi.

    Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

    1. 1.5.2018 21:48
    2. Güncelleme: 2.5.2018 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'i eleyen Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN