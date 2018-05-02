Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede 3. dakikada Joshua Kimmich'in golüne engel olamayan Real Madrid, 11. ve 46. dakikalarda Karim Benzema'nın golleri ile öne geçti. 63. dakikada Bayern Münih James Rodriguez ile skora denge getirdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.