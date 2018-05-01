Uefa'da sınav var
Cüneyt Çakır bugün R.Madrid-B.Münih, Cengiz Ünder yarın Roma-Liverpool ile sahada
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde finale kalacak takımlar bugün ve yarın oynanacak rövanş maçlarıyla belli olacak. İspanyol temsilcisi Real Madrid bugün deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise yarın, deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur şansı arayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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