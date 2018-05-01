Uefa'da sınav var

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde finale kalacak takımlar bugün ve yarın oynanacak rövanş maçlarıyla belli olacak. İspanyol temsilcisi Real Madrid bugün deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise yarın, deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur şansı arayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.