Uefa'da sınav var – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'da sınav var

    Uefa'da sınav var

    bugün R.Madrid-B.Münih, yarın Roma- ile sahada

    Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde finale kalacak takımlar bugün ve yarın oynanacak rövanş maçlarıyla belli olacak. İspanyol temsilcisi bugün deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 'nın takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan maçı kokartlı hakemimiz yönetecek. Milli futbolcu 'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise yarın, deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi 'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur şansı arayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta 'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

    1. 1.5.2018
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