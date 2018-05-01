Bayern Münih'i eleyen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, ilk maçta 2-1 yendiği Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede 3. dakikada Joshua Kimmich'in golüne engel olamayan Real Madrid, 11. ve 46. dakikalarda Karim Benzema'nın golleri ile öne geçti. 63. dakikada Bayern Münih James Rodriguez ile skora denge getirdi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.
- 1.5.2018 21:48
- Güncelleme: 1.5.2018 23:45
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Bayern Münih'i eleyen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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