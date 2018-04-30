Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, yarın ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.
- 30.4.2018 14:40
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Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir
Toplam 6
Yorum
Kalinic siz önce maça çıkın
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Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
izleyici Ego savaşı Livepola zararı olacak görün bakın ! hoca yanlış yaptı !
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
objektif göz fenerbahçe ile 2 sezondur yaşanan maçlar ve meydana gelen olaylar çok şaşırtıcı gerçekten..bir anlam vermek zor.sebebi kim diye düşünüyorum
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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