Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

    Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları yarın başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, yarın ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

    İspanyol temsilcisi , deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem yönetecek.

    Milli futbolcu 'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

    1. 30.4.2018 14:40
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