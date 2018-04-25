Bayern Münih'te Arjen Robben şoku!
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Real Madrid karşılaşmasında sakatlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını Allianz Arena'da paylaşırken, Robben şanssız bir sakatlık geçirdi.
Dakikalar henüz 8'i gösterirken yerini Thiago Alcantara'ya bırakan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun akıbeti maç sonrası belli olacak.
Robben, bu sezon Bayern forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 7 gol 12 asistlik performans gösterdi.
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