Bayern Münih'te Arjen Robben şoku! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'te şoku!

    Bayern Münih'te Arjen Robben şoku!

    'in Hollandalı yıldızı , karşılaşmasında sakatlandı.

    Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında ile kozlarını Allianz Arena'da paylaşırken, Robben şanssız bir sakatlık geçirdi.

    Dakikalar henüz 8'i gösterirken yerini Thiago Alcantara'ya bırakan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun akıbeti maç sonrası belli olacak.

    Robben, bu sezon Bayern forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 7 gol 12 asistlik performans gösterdi.


    1. 25.4.2018 22:44
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