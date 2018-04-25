Bayern Münih, Real Madrid'i konuk ediyor

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında, kupada son 2 yılın şampiyonu Real Madrid'i ağırlıyor. Alman ekibi çeyrek finalde Sevilla'yı eleyerek yarı finale yükselirken Real Madrid, olaylı bir turun ardından Juventus'u kupa dışına iterek yarı finale kalmıştı.

İki takım geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final etabında karşı karşıya gelmişti. Turun ilk maçını Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanmış, hakem kararlarının damga vurdu ikinci maçta ise Real Madrid 4-2 galip gelerek yarı finale yükselmişti.

Ev sahibi ekipte teknik direktör Jupp Heynckes maç öncesinde yaptığı açıklamada "Bu maç futbol seyircileri için bir ziyafet olacak çünkü her iki taraf da en üst seviye oyunculara sahip ve takımlar göze hoş gelen futbol oynuyor. Bizim için iyi şeyler hissetsem de maçın favorisi yok." dedi.

BAYERN MÜNİH'TE ÖNEMLİ EKSİK

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Bayern Münih, Avusturyalı yıldızı David Alaba'nın sakatlığı sebebiyle Real Madrid karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Alaba'nın yerine Rafinha'nın sol bekte başlaması bekleniyor. Öte yandan Manuel Neuer, Arturo Vidal ve Kingsley Coman uzun süreli sakatlıkları sebebiyle bu maçta da oynayamıyorlar.

REAL MADRİD TAM KADRO

Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın ekibinde Nacho'nun antrenmanlara başlamasıyla birlikte herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor.

6 YIL SONRA İLK KEZ

Bayern Münih ile Real Madrid, 2011-12 sezonunda sonra ilk def UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final etabında karşı karşıya gelecekler. İki takımın oynadığı son yarı final karşılaşmasında Bayern Münih penaltılar sonucunda finale yükselen taraf olmuştu.

İSPANYOL EKİBİ ÜSTÜN

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynadığı son 5 maçı da kaybetti. Bu maçların üçü yarı final, ikisi ise çeyrek finalde oynanmıştı.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Sven Ulreich - Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Rafinha - Javi Martinez - Arjen Robben, Thomas Müller, James Rodriguez, Franck Ribery - Robert Lewandowski

Real Madrid: Keylor Navas - Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo - Carlos Casemiro - Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Lucas Vazquez - Cristiano Ronaldo

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 21.45

Stat: Allianz Arena

Hakem: Björn Kuipers / Yardımcılar: Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra

Yayın: tivibu SPOR 2



