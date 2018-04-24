Klopp'tan Cengiz'e büyük övgü
Juergen Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Roma ile ilgili konuştu
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde karşılaşacakları Roma'yı değerlendiren Liverpool menajeri Juergen Klopp, Cengiz'den övgüyle bahsetti.
Klopp yaptığı açıklamada ;
"Roma eşleşmesi çok büyük bir mücadeleye sahne olacak. Roma'da Dzeko, Schick ve genç Türk gibi muhteşem oyuncular var. Gruplarından lider çıktılar ve ardından Barcelona'yı elediler. Şimdiye kadar gösterdikleri performans çok etkileyici." dedi.
- 23.4.2018 15:48
- Güncelleme: 24.4.2018 02:14
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Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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