Klopp'tan Cengiz'e büyük övgü – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Klopp'tan 'e büyük övgü

    Klopp'tan Cengiz'e büyük övgü

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ile ilgili konuştu

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde karşılaşacakları 'yı değerlendiren menajeri , 'den övgüyle bahsetti.

    Klopp yaptığı açıklamada ;
    "Roma eşleşmesi çok büyük bir mücadeleye sahne olacak. Roma'da Dzeko, Schick ve genç Türk gibi muhteşem oyuncular var. Gruplarından lider çıktılar ve ardından 'yı elediler. Şimdiye kadar gösterdikleri performans çok etkileyici." dedi.

    1. 23.4.2018 15:48
    2. Güncelleme: 24.4.2018 02:14
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