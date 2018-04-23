Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçları, yarın ve Çarşamba günü yapılacak.

    temsilcisi , yarın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede 'nın Roma takımını Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.

    ekibi ise 25 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada, Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılın şampiyonu temsilcisi 'i TSİ 21.45'te konuk edecek.

    Ligde rövanş karşılaşmalarının 1-2 Mayıs'ta oynanmasının ardından finalistler belli olacak.

    1. 23.4.2018 11:07
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