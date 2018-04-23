Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçları, yarın ve 25 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
İngiltere temsilcisi Liverpool, yarın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'nın Roma takımını Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.
Almanya ekibi Bayern Münih ise 25 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada, Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılın şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid'i TSİ 21.45'te konuk edecek.
Ligde rövanş karşılaşmalarının 1-2 Mayıs'ta oynanmasının ardından finalistler belli olacak.
- 23.4.2018 11:07
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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