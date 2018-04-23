Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde karşılaşacakları Roma'yı değerlendiren Liverpool menajeri Juergen Klopp, Cengiz'den övgüyle bahsetti.

Klopp yaptığı açıklamada ;

"Roma eşleşmesi çok büyük bir mücadeleye sahne olacak. Roma'da Dzeko, Schick ve genç Türk gibi muhteşem oyuncular var. Gruplarından lider çıktılar ve ardından Barcelona'yı elediler. Şimdiye kadar gösterdikleri performans çok etkileyici." dedi.