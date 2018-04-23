Klopp'tan Cengiz'e büyük övgü
Juergen Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Roma ile ilgili konuştu
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde karşılaşacakları Roma'yı değerlendiren Liverpool menajeri Juergen Klopp, Cengiz'den övgüyle bahsetti.
Klopp yaptığı açıklamada ;
"Roma eşleşmesi çok büyük bir mücadeleye sahne olacak. Roma'da Dzeko, Schick ve genç Türk gibi muhteşem oyuncular var. Gruplarından lider çıktılar ve ardından Barcelona'yı elediler. Şimdiye kadar gösterdikleri performans çok etkileyici." dedi.
- 23.4.2018 15:48
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
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