Di Francesco: Salah yok, Cengiz var – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Di Francesco: Salah yok, Cengiz var

    Di Francesco: Salah yok, Cengiz var

    Roma Di Francesco, ve Mohamed Salah'ın kıyaslandığı soruya, "Salah artık yok, Cengiz var, ona güvenebilirim. Çok iyi bir oyuncu." dedi.

    Milli futbolcumuz 'in formasını giydiği Roma, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın ekiplerinden Liverpool'a konuk olacak. Bu dev maç öncesinde geçen sezon Roma formasıyla harikalar yaratan, bu sezon Liverpool'u sırtlayan Mohamed Salah, gündemi meşgul etmeye devam ediyor!

    "BİR MASALIN İÇİNDE YAŞIYOR!"

    Bu yaz Roma'ya transfer olan, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cengiz Ünder, Mısırlı yıldızla kıyaslamalara konu oluyor. Roma Eusebio Di Francesco da dev maç öncesinde genç yıldızımıza övgüde bulundu.

    Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Salah'ın sizde olmasını ister miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Di Francesco, "Salah artık yok, Cengiz Ünder var, ona güvenebilirim. Çok iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

    Roma, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'in rövanşında Barcelona'yı evinde 3-0 yenerek yarı final biletini kapmıştı. İtalya temsilcisine turu getiren golü Kostas Manolas kaydederken golün hazırlayıcısı Cengiz Ünder olmuştu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'e 2-1 yenilen Roma'nın tek golüne imza atan Cengiz Ünder, yeni bir rekora imza atmıştı. Özellikle son haftalardaki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz, İtalya temsilcisinin gol yollarında en etkili silahı oldu. Cengiz, kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise 41. dakikada ağları sarsarak yüksek formunu sürdürmüştü.

    1. 24.4.2018 00:38
    2. Güncelleme: 24.4.2018 00:38
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