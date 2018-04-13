Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'la eşleşti
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Cengiz Ünder'li Roma ile Liverpool, Bayern Münih ile Real Madrid eşleşti.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.
Organi·zasyonun son şampi·yonu İspanyol temsi·lci·si· Real Madrid, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşti. ilk maç Almanya'da oynanacak.
Yarı finalin diğer müsabakasında ise İngiltere temsilcisi Liverpool ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak. İlk karşılaşma, İngiltere'de gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 24-25 Nisan'da, rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta oynanacak. 26 Mayıs'taki final maçına ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:18
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Toplam 7
Yorum
GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
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