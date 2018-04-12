Di Francesco'dan Cengiz Ünder'e: "Türk Hava Yolları sıra sende" – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Di Francesco'dan 'e: "Türk Hava Yolları sıra sende"

    Di Francesco'dan <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>'e: "Türk Hava Yolları sıra sende"

    Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz gecelerinden biri geçtiğimiz günlerde oynanan Roma-Barcelona maçında yaşandı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:19
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