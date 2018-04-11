Son sözü Ronaldo söyledi! Real Madrid mucizeye izin vermedi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Son sözü Ronaldo söyledi! mucizeye izin vermedi

    Son sözü Ronaldo söyledi! Real Madrid mucizeye izin vermedi

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus sahasında 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bernabeu'da futbol mucizesine imza atmaya çok yaklaşmışken 90+2'de turu kaybetti. Bernabeu'da 3-0 öne geçen Juventus, 90+2'de kalesinde penaltı golüne engel olamadı ve turnuvaya veda etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Juventus'a 3-1 mağlup olsada yarı final biletini alan taraf oldu.

    Juventus, 2 ve 37. dakikalarda 'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne tamamladı. Torino ekibi 62'de Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a da getirdi.

    Herkes maç uzatmalara gidiyor derken 90+3 Benatia, karşı karşıya pozisyonda Vazquez'i indirdi hakem penaltıya hükmetti. Buffon yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

    Penaltıda topun başına geçen Ronaldo topu ağlara gönderdi ve takımını yarı finale taşıdı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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