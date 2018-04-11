Jürgen Klopp'un Barcelona şaşkınlığı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'un şaşkınlığı!

    Jürgen Klopp'un Barcelona şaşkınlığı!

    Liverpool , Şampiyonlar Ligi 'nde karşısında iki maçı da kazanarak turu geçmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Turu hak eden tarafın kendileri olduğunu belirten , "Olabilecek en ofansif City'i gördük. Harika savunma yaptığımız anlar oldu. Salah'ın golü maçın kırılma anı oldu. Daha da iyi olabiliriz." dedi.

    'nın elenmesine şaşırdığını belirten Klopp "Merdivenlerden indim, biri bana Barcelona'nın elendiğini söyledi. Şaka sandım. Roma'ya saygısızlık olmasın, harika bir takımlar. Salah'ı kaybedip, yarı finale yükselmek büyük bir olay." şeklinde konuştu.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:33
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