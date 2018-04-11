Iniesta kahroldu! Maç sonu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Roma'ya 3-0 yenilerek organizasyona veda eden Barcelona'da kaptan Andres Iniesta gözyaşlarına hakim olamadı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki tecrübeli isim, bu karşılaşmanın Devler Ligi'nde oynadığı son maç olabileceğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

Bu belki de Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımdı ama bugün baskın olan acıdır. Şu an mesaj vermem doğru olmaz. Böyle bir geceden sonra yarın uyanmak çok zor olacak. Ancak yine de önümüze bakmalıyız. Hafta sonu maçımız var ve mümkün olan bütün kupaları almak için maksimum efor sarf etmeliyiz.

Sezon sonu Çin'e gideceği konuşulan Iniesta, Barcelona formasıyla 2006, 2009, 2011 ve 2015'te Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.