Iniesta kahroldu! Maç sonu...
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Barcelona'da tecrübeli yıldız Iniesta maç sonu duygusal bir açıklama yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Roma'ya 3-0 yenilerek organizasyona veda eden Barcelona'da kaptan Andres Iniesta gözyaşlarına hakim olamadı.
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki tecrübeli isim, bu karşılaşmanın Devler Ligi'nde oynadığı son maç olabileceğine vurgu yaparak şunları kaydetti:
Bu belki de Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımdı ama bugün baskın olan acıdır. Şu an mesaj vermem doğru olmaz. Böyle bir geceden sonra yarın uyanmak çok zor olacak. Ancak yine de önümüze bakmalıyız. Hafta sonu maçımız var ve mümkün olan bütün kupaları almak için maksimum efor sarf etmeliyiz.
Sezon sonu Çin'e gideceği konuşulan Iniesta, Barcelona formasıyla 2006, 2009, 2011 ve 2015'te Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:30
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İtalyan basını da rövanşı aldı!
Toplam 1
Yorum
vtndş ne demişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste:)
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Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 4
Yorum
FB eti butu olmayan takıma 90 dk sut değil pozisyon bile üretemediniz ne şampiyonlugu
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
Nirvana Oğuzhan için 12 mly Euro yeterli değil ki . En az 5 kulüp çıkar bu parayı veren . 20 mly Euro verene satılır .
Iniesta kahroldu! Maç sonu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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