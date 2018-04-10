Roma - Barcelona maçında ilk 11'ler açıklandı! Cengiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final rövanş maçları büyük bir çekişmeye sahne olacak. Devler Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Roma, 4-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

İlk 11'ler

Roma: Alisson; Juan Jesus, Fazio, Manolas; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Schick, Dzeko

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez





Dev mücadele bu akşam saat 21.45'ten itibaren TRT 1'den yayınlanacak.

İki takım arasında İspanya'da oynanan maçta Barcelona, Roma'yı 4-1 mağlup etmişti. Roma 4-1'in rövanşında Barcelona'yı eleyebilecek mi? Barcelona ilk maçta elde ettiği avantajı sürdürebilecek mi?

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, düzenlediği basın toplantısında takımının tur şansını değerlendirdi ve "Mucizelere inanıyorum" dedi.

Di Francesco, sakatlığı nedeniyle lig maçında oynamayan Cengiz Ünder'in kadroda yer alacağını belirtti.

Milli futbolcu için, "Ünder çok önemli ve takımı sürükleyen bir oyuncu" ifadesini kullandı.

Barcelona cephesinde ise devre arasında Liverpool'dan transfer edilen Philippe Coutinho ise statü gereği kritik mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında oynanan son 6 maçın 3'ünü Barcelona, 1'ini Roma kazandı. İki karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılılar, Barcelona'ya karşı son galibiyetini 2002 yılında Şampiyonlar Ligi 2'inci turunda sahasında 3-0'lık skorla elde etmişti.