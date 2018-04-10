Guardiola'dan hakem isyanı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Guardiola'dan hakem isyanı

    Guardiola'dan hakem isyanı

    teknik direktörü , yenilgisi sonrası hakeme sitem etti.

    teknik direktörü , 'a elendikleri Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    "Golü vermediler. İlk yarıyı 2-0 öne kapatacaktık. İlk maçta Salah'ın golü de ofsayttı, burada da golümüz yendi. Top Liverpool'dan geldi, Sane ofsayt değildi. Net penaltılar da verilmiyor. Bu tarz yüksek seviyede hatalar maçı %100 etkiler. 0 aydır kazanıyoruz ama peş peşe mağlubiyetler geldi. Olur futbolda böyle. Bu zaman zaman yaşadığım istatistiklerden biri. Kafanızı toplamanız ve maç maç yaşamanız lazım.3 günde bir maç oynamak kolay değil. Hayatı kabul etmemiz lazım. Başımıza geldi ve elendik, umarım gelecek sezon yarı finale kalırız."

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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