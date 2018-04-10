Guardiola'dan hakem isyanı
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool yenilgisi sonrası hakeme sitem etti.
"Golü vermediler. İlk yarıyı 2-0 öne kapatacaktık. İlk maçta Salah'ın golü de ofsayttı, burada da golümüz yendi. Top Liverpool'dan geldi, Sane ofsayt değildi. Net penaltılar da verilmiyor. Bu tarz yüksek seviyede hatalar maçı %100 etkiler. 0 aydır kazanıyoruz ama peş peşe mağlubiyetler geldi. Olur futbolda böyle. Bu zaman zaman yaşadığım istatistiklerden biri. Kafanızı toplamanız ve maç maç yaşamanız lazım.3 günde bir maç oynamak kolay değil. Hayatı kabul etmemiz lazım. Başımıza geldi ve elendik, umarım gelecek sezon yarı finale kalırız."
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:23
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ERAY Bjk için yeterli bir td olabilir. Ama bjk'de başarılı olmak, TS'de başarılı olmaktan kolaydır. TS için yetersiz bir td.
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