UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Roma (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-4)
Manchester City (İngiltere) - Liverpool (İngiltere) (0-3)
11 Nisan Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Sevilla (İspanya) (2-1)
Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) (3-0)
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:30
-
Fenerbahçe'den zirve mesajı: Ensenizdeyim
Toplam 5
Yorum
fatih kör fatih kardeş bi doktora gir gözlükşart sana
-
Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular
Toplam 4
Yorum
luısao tercüme edermisin
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 4
Yorum
Adam gibi adam CR7 Futbolu özetlerden izlediğin belli.Senin övdüğün Messi, hem oyuncu hem insan olarak ancak C.Ronaldonun kramponlarının altındaki vidası olur
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.