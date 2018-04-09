UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    Roma (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-4)

    (İngiltere) - Liverpool (İngiltere) (0-3)

    11 Nisan Çarşamba:

    Bayern Münih (Almanya) - Sevilla (İspanya) (2-1)

    (İspanya) - Juventus (İtalya) (3-0)

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:30
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