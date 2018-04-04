Liverpool, Manchester City'yi rahat geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Manchester City’yi 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı
31. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla da Liverpool soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca Liverpool sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:50
-
İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
-
"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
-
"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
Liverpool, Manchester City'yi rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.