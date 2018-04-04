Barcelona, Roma'ya şans tanımadı – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    , Roma'ya şans tanımadı

    <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a>, Roma'ya şans tanımadı

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında , sahasında Roma’yı 4-1 mağlup etti.

    İspanyol devi , Camp Nou'da İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. , Rossi'nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkisini daha da artırdı. 55. dakikada Kostas Manolas'ın kendi kalesine attığı golle Barcelona farkı 2'ye çıkardı. 59. dakikada Gerard Pique skoru 3-0 getirdi. Roma 80. dakikada Dzeko'nun golüyle farkı yeniden 2'ye indirse de 87. dakikada Suarez maçın skorunu belirledi. 4-1

    Öte yandan Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı mücadele forma giyemedi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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