Juve - Real maçında 11'ler belli oldu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Juve - Real maçında 11'ler belli oldu

    Juve - Real maçında 11'ler belli oldu

    kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında 'un sahasında ile oynayacağı maçı yönetecek.

    'dan 'a bir önemli görev daha geldi. kokartlı hakem Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında ile arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. 3 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. ve 'in ilave yardımcı olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

    JUVENTUS: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro, Higuain

    REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo

    SAAT: 21:45
    YAYIN: TRT 1
    HAKEM: Cüneyt Çakır

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:26
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