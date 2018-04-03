CANLI | Sevilla - Bayern Münih – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    CANLI | Sevilla -

    CANLI | Sevilla - <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor...

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sevilla, 'i ağırlıyor.

    3 Nisan Salı günü TSİ 21:45'te başlayacak olan karşılaşma, Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.


    Sevilla: Soria, , Kjaer, Lenglet, Escudero, Pizarro, N'Zonzi, Sarabia, Vazquez, Correa, Ben Yedder
    : Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat, Vidal, Javi Martinez, Thiago, Ribery, Müller, Lewandowski
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    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:09
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