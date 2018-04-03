CANLI | Sevilla - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sevilla, Bayern Münih'i ağırlıyor.
3 Nisan Salı günü TSİ 21:45'te başlayacak olan karşılaşma, Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sevilla: Soria, Jesus Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero, Pizarro, N'Zonzi, Sarabia, Vazquez, Correa, Ben Yedder
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat, Vidal, Javi Martinez, Thiago, Ribery, Müller, Lewandowski
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- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:09
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UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
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Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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